[Review] Monomals – Een Mono-tastische ervaring?

Neem een duik in het diepe en ga aan de slag met originele levels!

Zo nu en dan verschijnen er populaire games op Nintendo’s hybride console die in eerste instantie alleen beschikbaar waren op smartphones of tablets. Dat is ook bij Monomals het geval, want ongeveer twee jaar geleden was het avonturen-platformspel exclusief te spelen via Apple Arcade. Inmiddels kunnen Switch-bezitters sinds een week aan de slag met deze game van de Nederlandse ontwikkelaar Picomy. Ik heb Monomals afgelopen periode uitgebreid mogen testen en in deze review lees je dan ook mijn ervaringen met deze titel.

Ga de strijd aan om de beste muzikant te worden!

Meteen als je Monomals voor de eerste keer opstart, word je verwelkomd door MC Scratch. Deze kat, die vrij soepel met zijn heupjes beweegt, is de presentator van het programma Monomals Muziek Match. Dit beestje is hét hoofd van de competitie waarin vier deelnemers tegen elkaar strijden om de beste muzikant te worden, wat ze doen door te vissen. Het lijkt er nu misschien op alsof jij één van deze deelnemers bent, maar dat is niet geval. Jij bent namelijk de Mono-Plug, het uiteinde van een vishengel. Ondanks dat jij dus niet als een echt personage speelt, hebben de makers toch de tijd genomen om alle deelnemers leuke personaliteiten te geven. Dat is ook bij de eerste deelnemer het geval. In de eerste zeven levels van het spel help je namelijk de 21-jarige konijn die erg van popcorn houdt, genaamd Retro Rabbit. Naarmate je een paar levels hebt voltooid worden er nieuwe locaties ontgrendeld waardoor je ook de andere deelnemers kunt helpen met de winst.

Dit is wel echt de meest schattige kat die ik ooit gezien heb!

Omdat je in deze game als een zogenaamde Mono-Plug speelt, in plaats van een normaal personage, was het nog even afwachten hoe de besturing zou zijn. Gelukkig kan ik jullie vertellen dat deze erg vloeiend aanvoelt. Je bestuurt de Mono-Plug namelijk met de linker joystick, maar deze is op zo’n manier geprogrammeerd dat het bewegen erg soepel gaat. Verder is de besturing ook nog eens simpel, want je kunt alleen zwemmen door de joystick te gebruiken en vaart maken door op de A-knop te klikken. Deze boost kan gebruikt worden om tegen een stroming in te zwemmen, al is het ook mogelijk om met deze snelheid kleine blokken te breken of vijanden neer te halen. Omdat de besturing fijn werkt en tevens simpel genoeg is, is het een genot om door alle levels te gaan en de verschillende geheime plekken te vinden. De levels in Monomals hebben er hier namelijk best wel veel van, wat het verkennen van de oceaan erg leuk maakt. Soms zitten er achter een muur bijvoorbeeld munten verborgen, maar het kan ook voorkomen dat je een bepaalde plek in de oceaan moet vinden om een kleine puzzel op te lossen. Bovendien zijn er in ieder level vier DJ-munten verstopt, die jouw brein in de latere levels goed aan het werk kan zetten.

Het leukste aan Monomals vind ik dat vrijwel elk level iets anders en origineels met zich meebrengt. Zo ben je in het ene level bijvoorbeeld druk bezig om blokken op een bepaalde manier te verschuiven, terwijl je in het andere level een speciaal item gebruikt. Deze items variëren van het stuiteren op een soort stuiterbal tot een jetpack. Je beweegt dus niet alleen als onder water, maar zult soms ook in de lucht moeten bewegen met verschillende items om aan het einde van een level te komen. Het toffe eraan is dat deze verfrissende gameplay-elementen worden meegenomen naar de Monomal Arena van datzelfde level. Dit betekent dat je de nieuwe elementen die je in een level leert, aan het einde van dat level goed van pas komen om een Monomal te verzamelen waarmee je uiteindelijk muziek mee kunt creëren.

De tijd is voorbij, maar ik heb wel plezier gehad in deze jetpack!

Waar ik op een gegeven moment achter kwam is dat er ook een Tijd Proef voor elk level aanwezig is. Omdat ik lekker op mijn gemak de oceaan aan het verkennen was had ik dit in eerste instantie alleen niet door. De Tijd Proef houdt in dat je binnen een bepaalde tijd het level moet behalen en dit kan qua tijd best wel krap zijn. Omdat elk level een ander tijdslimiet heeft kan dit zorgen voor een leuke, maar lastige uitdaging. De moeilijkheid van deze titel komt hier dus wel om de hoek kijken, al hadden de levels zelf ook wel wat ingewikkelder mogen zijn. Hoewel je dit volgende misschien verwacht, zijn de Monomal Arena’s eigenlijk ook niet heel complex.

Componeer jouw eigen muziek in Monomaker

Hoewel spelers van Monomals op Apple Arcade het touchscreen konden gebruiken om het volledige spel te spelen, is dat bij de Switch-versie helaas niet het geval. Daarentegen is het touchscreen van de Nintendo Switch wel te gebruiken in het menu en tijdens het gebruik van Monomaker. In deze modus is het mogelijk om jouw eigen muziek maken door middel van verschillende geluidjes, welke afkomstig zijn uit de Monomals-wezentjes. Dit kun je trouwens al doen nadat je de eerste Monomal genaamd Barabassa hebt verzameld, maar dit betekent echter wel dat je op dat moment alleen deuntjes kan maken met één soort geluidje. Ondanks dat krijg je meteen na het bemachtigen van deze eerste Monomal, en dus het voltooien van het eerste level, een les die ongeveer twee minuten duurt. Hierin leer je alvast de basis van Monomaker en, net zoals de basis van muziek, begint de basis met een ritme. Dit doe je door Monomals te plaatsen op een bepaalde plek van een digitaal muziekblad. Voordat je de Monomal daadwerkelijk op een plek hebt gezet hoor je de toonhoogte al, wat best handig is en ervoor zorgt dat je sneller een beat kunt maken. In de eerste en tevens laatste les leer je onder andere hoe je een ritme langer kunt maken door deze te kopiëren en te plakken, maar ook hoe je lagen in de muziek kunt creëren door een melodie te maken en een drum of basgitaar toe te voegen.







Voor een modus zoals Monomaker, waar ik eerlijk gezegd niet al te veel van had verwacht, kun je toch verbazingwekkend veel doen. Niet alleen het langzaam of sneller maken van verschillende stijlen muziek is namelijk mogelijk, maar er kunnen ook allemaal effecten gekocht worden met de munten die je in de levels vindt. Deze effecten, die je kunt gebruiken in jouw eigen muziek, variëren van een echo tot een retrosound naar een trillend geluid. Door al deze verschillende mogelijkheden is het best leuk om af en toe eens terug te keren naar Monomaker, zeker omdat het ook mogelijk is om online te luisteren naar andermans creaties. Denk alleen niet dat het heel makkelijk is om zelf een liedje te componeren, want hier kan nog best wel veel tijd in gaan zitten.

Een genot om naar te kijken

Monomals is een erg kleurrijk spel waardoor het er lekker speels uitziet. Bovendien is alles goed scherp en zijn er onder water genoeg details aanwezig. Zo zwemt er hier en daar cameraman die jou met zijn apparatuur onder water vastlegt en zorgen de luchtbellen en bewegende planten ervoor dat de omgeving levendig aanvoelt. De speakers die je in de oceaan ziet zijn qua plaatsing niet erg realistisch, maar daardoor is het wel duidelijk waarom je onder water muziek kan horen. Bovendien drijft onze presentator MC Scratch boven water op een zwemband terwijl hij onder water in een voertuig met een glazen bol over zijn hoofd zit, zodat de kat kan ademen. Er is dus zeker geen gebrek aan details.

De cameraman houdt mij zo te zien goed in de gaten!

Voor een game die zich erg focust op muziek had ik misschien toch wel iets meer variatie verwacht. Toch klinkt de muziek die er is goed vol en zuiver en is er gebruik gemaakt van voldoende geluidjes. Ook is het leuk om te horen dat elke deelnemer zijn of haar eigen stijl van de muziek heeft gekregen, wat mee wordt genomen in de levels en de modus Monomaker. Tevens vind ik het altijd leuk als er iets met de HD-trilfunctie van de Joy-Cons gedaan wordt. Voor mij geeft dit altijd iets meer diepte in een spel en daarom was ik ook blij om te dat deze functie gebruikt wordt als je munten oppakt, blokken breekt en vaart maakt.

Conclusie

Monomals is een vermakelijk avonturen-platformspel die het op vele vlakken goed doet. De besturing werkt namelijk erg goed en het is leuk om te zien dat elk level anders in elkaar zit. Bovendien is er niet alleen gelet op details bij het visuele gedeelte, maar ook bij de deelnemers aangezien hun allemaal hun eigen leeftijd, hobby en muziekstijl hebben. Monomaker is een leuke afleiding als je even een pauze wilt nemen van de levels. Hoewel de modus veel opties bevat moet je er alleen rekening mee houden dat er best wel veel tijd in gaat zitten om een leuk en goed liedje te componeren. Al met al is Monomals toch een aanrader en zeker als je deze titel nog niet op Apple Arcade hebt gespeeld. Het is alleen nog de vraag of jij er €16,99 voor over hebt.

+ De besturing voelt prettig en soepel aan

+ Leuke extra informatie over deelnemers competitie

+ De gameplay komt steeds met iets nieuws

+ Alle details op het visuele gebied

– Een extra uitdaging had leuk geweest

DN-Score: 7,8