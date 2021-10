Kit en Krysta spelen Animal Crossing: New Horizons Monopoly in nieuwe Nintendo Minute

Hoe ziet deze Monopoly-variant eruit en wie gaat er winnen? Bekijk het hier.

Het is tijd voor een nieuwe aflevering van Nintendo Minute, de Youtube-serie die gepresenteerd wordt door Kit en Krysta en over van alles rondom Nintendo gaat. Afgelopen zomer brachten Nintendo en Hasbro samen twee nieuwe bordspellen uit: Super Mario Levensweg en Animal Crossing: New Horizons Monopoly. In deze nieuwe aflevering van Nintendo Minute gaan Kit en Krysta, samen met twee gasten, aan de slag met dit laatste bordspel.

Natuurlijk zijn er al tig varianten van Monopoly uitgegeven, waaronder ook een aantal Nintendo-edities. De Animal Crossing: New Horizons-variant is de nieuwste Monopoly-versie van Nintendo en Hasbro. In deze editie wordt er echter niet met straten gewerkt, maar moet je ervoor zorgen dat je aan het eind zoveel mogelijk Nook Miles binnen hebt geharkt. Hoe deze variant er precies uitziet en wie er gaat winnen, kun je zien in onderstaande video.