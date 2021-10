Retro game Head over Heels is nu verkrijgbaar

Help Head en Heels ontsnappen in deze puzzel uitdaging!

Head over Heels komt ui 1987, van origine is het een 8-bit actie- en avonturenspel gemaakt door Ocean Software. Dit keer heeft QUByte Interactive samen met Piko Interactive het stokje overgenomen en dit spel opgepoetst om te kunnen spelen op de Nintendo Switch.

In Head over Heels zijn er twee speelbare personages, die in dit puzzelplatform-spel gescheiden van elkaar gevangen zijn genomen in een kasteel. Hoofdpersonage nummer één is Head, hij kan op vijanden schieten wanneer hij donuts heeft verzameld, ook springt hij hoger dan Heels, het andere hoofdpersonage. Wat Head niet kan, en Heels wel, is sneller lopen. Ook krijgt hij al snel de mogelijkheid om een object te dragen. Het is aan de speler om deze krachten te bundelen en te ontsnappen uit het kasteel.

Voor slechts €3,99 kan je deze retro beleving (opnieuw) spelen, hij is enkel digitaal verkrijgbaar in de eShop.