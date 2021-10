[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 44

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

In onze rubriek Release Radar laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week zijn er weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

World War Z

Verschijnt op: 2 november 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

World War Z is een shooter waarbij zombies de wereld overnemen, het is jouw taak om deze zombies allemaal uit te schakelen. Het spel is gebaseerd op de film van Paramount Pictures en meer zombie-zwerm actie kan je jezelf niet voorstellen. De mensheid zal uitsterven als deze half-doden de wereld overnemen, maar dan slaat een groep mensen de handen in elkaar om ze allemaal uit te roeien: het. is. oorlog!

Tunche

Verschijnt op: 2 november 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Tunche is een vechtspel waarbij ‘actie’ het codewoord is! Kruip in de huid van één van de vijf speelbare karakters (herken je het personage op de afbeelding, met de hoed?) en ga het gevecht aan. Deze beat ‘em up is handgeschilderd en heeft roguelike elementen. Speel co-op of alleen en kies het karakter met de vaardigheden die bij jouw vechtstijl passen. Bereid je voor op epische gevechten met bazen in vier verschillende werelden.

Just Dance 2022

Verschijnt op: 4 november 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Het is weer zo ver! Steel de show in de nieuwe Just Dance 2022 met méér muziek, méér dansjes en méér plezier! De ultieme dansgame is terug met 40 nieuwe tracks met veel bekende tophits. Denk hierbij aan ‘believer’ van Imagine Dragons, ‘level up’ van Ciara en nog veel meer gezellige nummers om helemaal op los te gaan. Dans alleen of met vrienden op de dansvloer in jouw woonkamer en steel de show. Wist je al dat dansen het nieuwe sporten is?

De Smurfen: Missie Vileaf

Verschijnt op: 5 november 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Onze kleine blauwe vriendjes mogen natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje, ze gaan namelijk hun debuut maken op de Nintendo Switch! Gargamel is weer eens bezig geweest, hij heeft een toverboek gevonden en daaruit een formule gemaakt. Hierdoor komt de kwadaardige plant, de Vileaf in actie. Zijn doel? Smurfen vangen. De Vileafs zijn ook nog eens giftig en dus echt een gevaar voor het smurfenbos. Kom in actie met knutselsmurf om de gevangen smurfen te bevrijden en het dorp te redden voordat het te laat is.