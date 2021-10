Nintendo viert het feest van Mario Party Superstars met een releasetrailer

Zet je feesthoedje op, steek de kaarsjes van de taart maar aan want vandaag komt de nieuwe Mario Party eraan!

Vandaag is het na ruim twee jaar wachten eindelijk weer tijd voor een nieuwe Mario Party op de Nintendo Switch. Na het succes van Super Mario Party is het vandaag namelijk de eerste dag waarop Switch-bezitters aan de slag kunnen gaan met Mario Party Superstars! Dit feestje moet natuurlijk gevierd worden en daarom heeft Nintendo Nederland een releasetrailer online gezet. Als je deze graag wilt zien kun je de video onderaan dit artikel bekijken.

Mario Party is terug, maar dan op een klassieke manier! Mario Party Superstars bevat namelijk maar liefst vijf spelborden uit het N64-tijdperk. Zo kun je onder andere terug naar Ruimtestation, Woody’s Bos en Griezelland. Deze spelborden waren al speelbaar in Mario Party en Mario Party 2 en kennen leuke features die weer terugkeren. Daarnaast kun je jouw tegenstanders verslaan in 100 verschillende minigames, welke ook uit eerdere Mario Party-spellen komen. Als kers op Peach’ verjaardagstaart zijn alle speelborden, minigames en nog meer extra’s online te spelen.

Verschijnt Mario Party Superstars vandaag bij jou in de brievenbus, of heb jij het spel digitaal gekocht? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!