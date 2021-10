Nintendo viert Halloween met nieuwe Splatoon 3 art

Nieuwe art van Splatoon 3 is speciaal opgedoken voor Halloween dit jaar, kijk je mee?

Dit is het tweede stukje kunst van Splatoon 3 die uitgebracht is. Deze zomer werd het eerste kunstwerk onthuld waarbij het thema van Splatoon 3 werd gebruikt. Veel over het spel is nog niet bekend, wel heeft het een uitgebreide showcase gekregen bij de afgelopen Nintendo Direct in september. Ondanks dat Splatoon 3 niet aanwezig was bij E3, hebben we dit jaar genoeg informatie gekregen over deze titel. We weten dan nog wel niet de precieze details maar we weten tenminste wat we kunnen verwachten in grote lijnen. In Splatoon 3 ontdek je de Splatlands, een nieuwe omgeving in Splatoon met een overschot aan zonlicht. Ook staat er weer een spannend verhaal voor je klaar zodra je het Splatland betreed. Ben jij er klaar voor? Bekijk de Halloween Splatoon-art hieronder:

Splatoon 3 staat gepland voor 2022, ga jij hem halen?