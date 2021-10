Hyrule Warriors: Age of Calamity – Wachter der Herinneringen nu verkrijgbaar – Bekijk hier de trailer

Vecht met Purah en Robbie, ontdek het nieuwe verhaal en verken nieuwe locaties met deze tweede uitbreiding.

Afgelopen jaar kwam Hyrule Warriors: Age of Calamity uit. Deze game is niet alleen een Warrior-game, zoals Hyrule Warriors, maar het gaat ook verder op het verhaal van Zelda. In deze game krijg je namelijk te horen hoe de wereld er honderd jaar voor Breath of the Wild uitzag. Al snel werd bekend dat deze game ook een uitbreidingspas zou krijgen. Het eerste deel hiervan is al even geleden verschenen, maar het tweede deel komt vandaag uit.

Het tweede deel van de uitbreidingspas, Wachter der Herinneringen, brengt een heleboel nieuwe dingen met zich mee. Zo brengt dit tweede deel allereerst de personages Purah en Robbie met zich mee, samen met nog een extra verrassingspersonage. Ook krijg je gloednieuwe verhaalcontent waaronder De slag bij Goponga en De slag bij Kakariko. Tijdens deze nieuwe verhalen leer je meer over de Uitverkorenen en de mysterieuze wachter. Verder kun je nog nieuwe locaties als de arena en de weg naar Lanayru verwachten, samen met nieuwe functies voor al bestaande personages.

De complete uitbreidingspas met beide uitbreidingen is vanaf vandaag te verkrijgen in de eShop voor €19,99. Je kunt hieronder de releasetrailer van