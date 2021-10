Grapple Force Rena gepland voor de Switch

Red het dorp van Rena samen met haar magische armbanden!

QUByte Interactive heeft samen met GalaxyTrail en Friend & Fairy bekendgemaakt dar de actie platformer Grapple Force Rena op de Nintendo Switch zal verschijnen. De Switch-versie is in ontwikkeling, maar er is nog geen releasedatum bekend. In het spel speel je als Rena en zal je haar magische ‘grappling bracelets’ gebruiken om zo door de omgevingen te slingeren. Een leger is haar dorp binnengedrongen en ze moet dit dorpje dus redden. Het spel bevat dertig levels en een kleurrijke cast. Bekijk de trailer hieronder.