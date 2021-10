Dusk is klaar om te lanceren op de Nintendo Switch!

Pak je zwaard, geweer of een van de vele andere wapens en trek ten strijden tegen de vele hordes monsters!

Dusk is een retro-FPS waarbij je tegen hordes van duistere wezens moet vechten. Cultleden, bezeten militairen en nog een hele reeks aan monsters. Aan jou de taak om het mysterie van de wereld waarin je je bevindt te ontrafelen. Maar liefst drie campaigns staan op je te wachten waarin je een hele reeks aan wapens kunt gebruiken. Naast het hoofdverhaal kun je ook de ”Endless Survival”-modus proberen. In deze modus strijd je tegen ontelbaar veel monsters totdat je verslagen wordt.

Naast dit heeft Dusk ook nog een aantal quality of life upgrades gekregen. Zo speelt het spel op 60FPS en kun je gebruik maken van gyro-controls.

Dusk is momenteel alleen digitaal te verkrijgen. Mensen die deze titel fysiek willen hebben, moeten nog even wachten. Limited Run Games brengt op een latere datum een fysieke versie uit van Dusk. Ga jij Dusk halen? Laat het ons weten in de reacties!