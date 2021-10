Circa Infinity verschijnt begin volgende maand op de Nintendo Switch

Het spel heeft in Nederland de naam ''Circulaire Oneindigheid'' gekregen.

Ruim vier maanden geleden werd Circa Infinity aangekondigd voor de Nintendo Switch. Inmiddels is het platformspel van uitgever RedDeerGames, dat in 2015 voor PC verscheen, ook in de Nintendo eShop terecht gekomen. Hierdoor weten we dat Switch-bezitters vanaf 5 november met deze game aan de slag kunnen gaan. De titel gaat voor een bedrag van €9,99 over de digitale toonbank.

In Circa Infinity, ook wel bekend als Circulaire Oneindigheid, stap je in de hypnotiserende wereld van oneinde cirkels. Het spel bevat maar liefst 50 hersensmeltende levels, waarin verschillende vaardigheden worden getest door middel van deze platformgame. Hoe verder je de cirkel in gaat, des te moeilijk het spel wordt. Bovendien is er voor de echte gamers ook nog een speedrun-modus aanwezig. Durf jij het jouw brein aan te doen?

Ben je benieuwd geworden naar Circa Infinity? Bekijk dan onderstaande trailer.