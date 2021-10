Ontdek de gameplay van Pikmin Bloom in nieuwe video

Ga binnenkort aan de wandel met deze nieuwe Pikmin-game!

Pikmin Bloom werd eerder deze week al ontdekt als de officiële naam voor de nieuwe samenwerking tussen Niantic en Nintendo. Kort daarna heeft Niantic de game officieel bevestigd en tevens laten weten dat de titel al in de komende dagen zal verschijnen op mobiele apparaten. De uitrol van de game is inmiddels begonnen waardoor de titel in verschillende regio’s al speelbaar is. Zo is de titel nu al te downloaden in Australië en Singapore. GameXplain ging vast aan de slag met de titel en dat resulteerde in onderstaande beelden.

Deze nieuwe mobiele titel moet spelers stimuleren om te gaan lopen en dat doet het door middel van spelers zaadjes geven die door middel van Step Energy uitbloeien tot één van zeven verschillende Pikmin. Verder kun je door rond te lopen ook speciale decor Pikmin ontdekken en verschillende voorwerpen laten verzamelen door je gegroeide Pikmin.