Nieuwe Shin Megami Tensei V trailer: World in Ruins

Goddelijkheid wacht op jou. Eis het op.

Atlus blijft hard doorgaan met de marketing voor Shin Megami Tensei V. Over twee weken komt de game al uit en daarom hebben ze weer een nieuwe trailer uitgebracht. De World in Ruins trailer geeft een overzicht van het verhaal en de gameplay van deze langverwachte RPG. Je speelt als een normale Japanse scholier die naar een soort onderwereld wordt getransporteerd. Hier begin je samen te werken met een mysterieus goddelijk wezen om in leven te blijven en de demonen af te weren. Al gauw vind je jezelf middenin een strijd tussen demonen en goden en zal je zelf moeten ontdekken wat nou echte gerechtigheid is.

De onderwereld die je verkent is gevaarlijk en je zult er in je eentje niet kunnen overleven. Een belangrijk onderdeel van Shin Megami Tensei V is dan ook het rekruteren van demonen. Als je erin slaagt ze te overtuigen, kunnen ze enorm sterke bondgenoten worden. Verder kan de protagonist ook zelf allerlei nieuwe vaardigheden leren om in gevechten te gebruiken. De Shin Megami Tensei-serie staat bekend om hun interessante en diepe gevechtssystemen en dit deel lijkt die ideeën weer verder te evolueren. Je zult het allemaal zelf kunnen meemaken wanneer Shin Megami Tensei V op 11 november uitkomt op Nintendo Switch.

Tot die tijd kan je nog mooi even de nieuwe trailer bekijken. Wat vind je ervan? Ben je van plan het spel te halen?