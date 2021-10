Metroid Dread krijgt gratis demo

Krijg alvast een voorproefje van planeet ZDR!

Nintendo heeft vanochtend aangekondigd dat Metroid Dread een gratis demo zal krijgen. Je kunt hiermee een klein stukje van het spel uitproberen zonder het meteen te hoeven kopen. Dit zal ideaal zijn voor diegenen die er nog steeds over zitten te twijfelen of ze Dread willen halen of niet. Wellicht dat het allemaal op z’n plaats valt zodra je het spel zelf in je handen hebt! Wij gaven het spel in onze review in ieder geval een zeer hoge score. Als je benieuwd bent naar de demo, dan is deze vanaf nu te downloaden in de Nintendo eShop.

Terwijl je op deze download wacht, kan je nog mooi de tijd nemen om deze prachtige Samus pompoen te bewonderen die Nintendo heeft gedeeld. Ga jij deze demo spelen, of heb je Metroid Dread misschien allang gespeeld? Wat vond je ervan? Laat het ons weten in de reacties!

Zelfs de beste premiejager van het heelal houdt van Halloween…



Niet schrikken, hoor… De demo van #MetroidDread is nu te downloaden in de #NintendoSwitch #eShop: https://t.co/UGkLvwLOZA pic.twitter.com/aOB4ZDnvq0 — Nintendo Nederland (@NintendoNL) October 28, 2021