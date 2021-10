Lara Croft komt naar de Nintendo Switch!

Niet met één, maar twee spellen!

Wie is er niet mee opgegroeid? Met de heldhaftige, sterke en avontuurlijke Lara. Al sinds de jaren ’90 komen er spelletjes uit voor verschillende consoles en PC waarbij je in de huid kruipt van deze stoere tomb-raider. Uitgeverij Square Enix heeft aangekondigd dat niet alleen Lara Croft and the Guardian of Light, maar ook Lara Croft and the Temple of Osiris naar Nintendo Switch komen: dubbele pret!

In de spellen waarin Lara de hoofdrol speelt, ga je op onderzoek uit, los je puzzels op en kijk je het gevaar regelrecht in de ogen. Het is mogelijk om haar vaardigheden te verbeteren en zo nóg sterker te zijn tegen tegenstanders.

Voor beide spellen is er een launch trailer uitgebracht, waarbij de verbeterde visuals al te zien zijn. In 2022 kunnen we de spellen verwachten.



Lara Croft and the Guardian of Light:

Lara Croft and the Temple of Osiris