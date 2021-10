Het is officieel: Digimon Survive vertraagd naar 2022

De producer vraagt iedereen vriendelijk om nog even te wachten!

Bandai Namco heeft officieel aangegeven dat Digimon Survive wederom vertraagd is. Dit was enigzins te verwachten, aangezien we in de laatste maanden van het jaar zitten en er nog niets over gehoord hadden. Dat niet alleen, eerder dit jaar melde we ook al dat de game vertraagd was. Toentertijd stond het in het financiële rapport van Toei Animation. Nu heeft Bandai namco zelf nieuws naar buiten gebracht, plus een bericht van producent Haby Kazumasa. Dit bericht kun je hieronder lezen.

Het is niet de eerste keer dat Digimon Survive vertraagd is. Na aangekondigd te zijn in 2018 werd de game eerst verwacht in 2019, waarna het vertraagd werd naar 2020. Eind vorig jaar werd de game uitgesteld naar dit jaar, en nu zullen we dus nog langer moeten wachten. Digimon Survive wordt een Survival SRPG die 2D en 3D combineert met veel verschillende genres. Gesprekken worden veelal weergegeven in 2D afbeeldingen en de speler zal verschillende keuzes krijgen die invloed hebben op het vervolg van je avontuur.

#Digimon fans, please read this message from Digimon Game Producer, Habu Kazumasa: pic.twitter.com/EH9FONY1MP — Digimon Games (@digimon_games) October 28, 2021