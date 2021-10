Fatal Frame: Maiden of Black Water krijgt Switch launch trailer

Mt.Hikami staat op je wachten, samen met een heleboel kwaadaardige geesten. Wat voor een mysterie hangt er over deze ''doodgewone'' berg?

In Fatal Frame: Maiden of Black Water speel je als een van de drie hoofdpersonages om het mysterie van Mt.Hikami op te lossen. Helaas gaat dit niet zo makkelijk, aangezien de berg bomvol zit met kwaadaardige gevangen zielen. Mt.Hikami is namelijk niet zomaar een berg, het is een berg waar veel mensen zelfmoord plegen. Mensen worden uit hun huis geleid naar Mt.Hikami door een shrine maiden. Vervolgens worden ze op de berg overgenomen door de geest en komen op een gruwelijke manier op hun einde. Wat voor een geschiedenis heeft deze duistere berg? Waarom heeft het uberhaupt kwaadaardige geesten? Wat is de rol van de Shrine Maidens? Wat is dit zwarte water waar iedereen het over heeft? Vindt de antwoorden tot dit en meer in Fatal Frame: Maiden of Black Water. Bekijk de launch trailer van het spel hieronder:

Ga jij de geesten van Mt.Hikami te lijf met je speciale camera? Of word je een van de vele slachtoffers van de berg?