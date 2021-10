Death’s Door aangekondigd voor de Switch

Ontdek een verhaal over kraaien, de dood en de deuren die daarbij horen.

Actie adventure titel Death’s Door komt naar de Switch. Dat hebben ontwikkelaar Devolver Digital en Acid Nerve eerder deze week aangekondigd. De titel kwam afgelopen juli al uit op de PC en Xbox One, waar het veel lof kreeg en o.a. vergeleken werd met The Legend of Zelda en Demon’s Souls. De game komt op 23 november beschikbaar. Bekijk de trailer hieronder.

In Death’s Door bevind de speler zich in een vreemde wereld waarin kraaien verantwoordelijk zijn voor de dood. Zij verzamelen de zielen van gestorvenen, maar jouw aangewezen ziel wordt gestolen. Terwijl je hier achteraan gaat kom je terecht in een dimensie zonder dood. Wezens leven hier langer dan de bedoeling is en verliezen zichzelf in hebberigheid en macht. De game speelt verder als een “somber verhaal met veel zwarte humor” waar je het verhaal achter de dood en de rollen van kraaien hierin ontdekt.