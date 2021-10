Bekijk de eerste 17 minuten van Cotton 100%

Een 'nieuwe' shoot 'em up!

Vanaf morgen kan je Cotton 100% en Panorama Cotton van ININ Games zelf spelen, voor die tijd hebben we alvast wat videobeelden voor je om kennis te maken met deze Japanse franchise. Cotton 100% kwam van origine uit in 1994 en was gebaseerd op het spel Cotton: Fantastic Night Dreams.

In Cotton 100% gaat de fee Silk op zoek naar hulp omdat de wereld gehuld is in duisternis, ze komt de heks Nata de Cotton tegen maar ze staat niet echt te springen om te helpen. Ze blijkt goed over te halen met het feit dat er willows -een lekker snoepje- onderweg staan te wachten. Cotton, zoet als ze is, is namelijk gek op snoepjes!

De video is volledig Japans, maar geeft alvast een goed beeld van de actie de je kan verwachten bij Cotton 100%