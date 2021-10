Pikmin Bloom wordt vanaf nu uitgerold

Pikmin Bloom is echt en wordt beetje bij beetje wereldwijd uitgerold.

Pikmin Bloom werd eerder vandaag al ontdekt als de officiële naam voor de nieuwe samenwerking tussen Niantic en Pokémon. Nu heeft Niantic het officieel bevestigd en hij verschijnt de komende dagen al in de appwinkels. Niantic heeft namelijk gekozen voor een stapsgewijze uitrol.

In de aankondigingsvideo verteld John Hanke nogmaals het doel van Pikmin Bloom. Door te lopen terwijl het spel aan staat kun je energie ontvangen om Pikmin te laten groeien. Verzamel nectar om ze te laten bloeien waarna je de bloembladeren kunt gebruiken om de digitale omgeving te bezaaien met bloemen.

In tegenstelling tot Pokémon Go draait het nu echt vooral om de beweging aangezien er verschillende onderdelen speciaal hiervoor zijn. Zoals de lifelog waarin je elke dag je route kunt terugzien en verschillende opkomende evenementen waar later meer over onthuld wordt. Je kunt op de hoogte hiervan blijven via het @Pikminbloom twitteraccount. De eerste beelden en een uitgebreidere uitleg zijn in de onderstaande aankondigingsvideo te zien.