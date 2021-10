Nieuwe gameplaybeelden van Voice of Cards

Bekijk bijna 40 minuten aan gameplay van Voice of Cards: The Isle Dragon Roars.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars werd eind september aangekondigd voor de Nintendo Switch. Deze titel staat gepland voor een release op 28 oktober. Zo verschijnt er meestal rond de release gameplaybeelden en dat is nu ook het geval. NintendoEverything heeft namelijk een video met beelden online gezet. Dit filmpje is onderaan dit artikel te bekijken.

In Voice of Cards: The Isle Dragon Roars is jouw doel als speler om een net ontwaakte draak te gaan verslaan. Verschillende vrienden staan je hierbij bij. Zowel het verhaal als gevechten worden volledig met kaarten gespeeld. Daarom zal je dan ook constant keuzes moeten maken. Begeleid door een Game Master zul je bergen en velden trotseren en kerkers overwinnen door middel van turn-based combat.