Griezelige launch-trailer Shadow Corridor

Voor nog meer horror op je Switch!

Uitgever NIS America en ontwikkelaar Regista hebben een launch-trailer online gezet van Shadow Corridor, een nieuwe actie horror game voor de Switch. De game komt oorspronkelijk al uit 2016, maar kwam in 2019 pas uit in het westen. En nu, twee jaar later, is de game dan ook op de Switch te spelen. Hieronder kun je de launch trailer bekijken.

Shadow Corridor is een game geïnspireerd door Japanse folklore. Verdwaald in ellenlange doolhoven bestaande uit slecht verlichte gangen probeer je te overleven en je weg naar buiten te vinden. Onderweg kom je items tegen die je tocht makkelijker maken, maar pas op… want de geesten van het vervloekte Noh masker zijn slimmer dan je denkt! Naast de originele game bevat de Switch versie ook alle eerder uitgekomen DLC.