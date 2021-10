Hyrule Warriors: Age of Calamity update 1.3.0 uitgebracht

Ter voorbereiding op de opkomende DLC: Wachter der Herinneringen.

Vandaag is er een nieuwe update uitgebracht voor Hyrule Warriors: Age of Calamity. Deze brengt het spel naar versie 1.3.0. Dit is ter voorbereiding op de tweede golf DLC die op vrijdag uitkomt: Wachter der Herinneringen. Verder beweren de patch notes dat er enkele bugs zijn verholpen, waaronder een zeldzame bug die spelers weerhield om verder te spelen.

De Wachter der Herinneringen-DLC is de tweede grote content update voor het spel. Het bevat nieuwe verhaalfragmenten, nieuwe levels en nieuwe speelbare personages, waaronder Robbie en Purah. Ook zullen al bestaande personages nieuwe vaardigheden leren. De vorige golf, Geavanceerd leven, kwam afgelopen juni uit en voegde op zijn beurt ook al allerlei nieuws aan het spel toe. Wachter der Herinneringen is vanaf vrijdag 29 oktober te downloaden in de Nintendo eShop.