Blizzcon Online gaat niet door “om focus op ontwikkeling te leggen”

De kans dat je Blizzard de afgelopen tijd positief in het nieuws hebt zien komen is klein. Er gaat van alles om in dat bedrijf en verschillende prominente namen zijn nu weg. Dit had onder andere de naamsverandering van een Overwatch-personage als gevolg.

In een blogbericht vertelt Blizzard dat ze dit jaar Blizzcon Online toch niet door laten gaan. Als hoofdreden wordt het supporten van hun teams en de ontwikkeling van games genoemd, maar als je verder leest zie je waarschijnlijkere reden van het annuleren. De Blizzcon evenementen hebben namelijk in de afgelopen maanden nogal een slechte naam gekregen. Zo zouden er de afgelopen jaren consequent seksuele intimidatie hebben plaatsgevonden en dan ook vanuit de medewerkers van Blizzard. Dus ze nemen een jaar pauze om dit te verbeteren.

Mocht je nog uitkijken naar een aankomende Blizzard-game, wees gerust in februari komen er alsnog aankondigingen. Deze aankondigingen worden in plaats van bij Blizzcon via verschillende franchise-accounts gedeeld tegen die tijd.

Whatever the event looks like in the future, we also need to ensure that it feels as safe, welcoming, and inclusive as possible.

Blizzard Entertainment