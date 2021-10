De eerste reacties over N64-games op Switch Online zijn vaak negatief

Nintendo-fans ervaren technische problemen bij de onlangs toegevoegde N64 games

In de laatste Nintendo Direct kondigde Nintendo aan dat de zeer populaire N64-games naar Switch Online komen als onderdeel van het nieuwe uitbreidingspakket. Gisteren is dit pakket uitgekomen en kunnen gamers nu met deze toffe retro-games aan de slag. Goed nieuws zou je denken. Maar helaas gaat het leven van een N64 liefhebber niet alleen maar over rozengeur en maneschijn. Veel gamers die gebruik maken van deze service ervaren namelijk een hoop technische problemen. Deze variëren van: input lag en framedrops tot audio delay en visuele problemen. Zo zit er over Zelda Ocarina of Time een lelijk mistig filter en zijn de details van het water aanzienlijk minder scherp als in het origineel.

Looks like there are fog and transparency issues with the Switch emulation solution (which seems to be based on the 3D All Stars emulator). Looks like it doesn’t quite work well with all games yet. Not great. https://t.co/wxpYk1ADH2 — John Linneman (@dark1x) October 26, 2021

Ook mensen die uitkeken naar een ouderwets avondje Mario Kart 64 op afstand lijken van een koude kermis thuis te komen. Zo zijn er al een hoop beelden opgedoken van spelers die de game online proberen te spelen, maar gaat dit met veel lag. Naast alleen problemen met de online service is het momenteel niet mogelijk om Time Trials en ghost gegevens op te slaan. Voor de originele game had je hiervoor een speciale N64 Controller Pak nodig. Aangezien de Switch deze uiteraard niet heeft is het onmogelijk om je records op te slaan.

Hey guys! PAL Mario Kart 64 is hidden in the Nintendo 64 Switch Online app! All you gotta do is play online! pic.twitter.com/tVkFcvP18n — Amotiger (@AnthonyAmotiger) October 26, 2021

Ook Mario’s allereerste optreden in 3D komt niet zonder de nodige problemen. Buiten de al eerder genoemde input lag en audio delay maken de meeste versies van deze game geen gebruik van vibraties. De Japanse versie is hierop een uitzondering. Mocht je dit heel belangrijk vinden dan zul je via omwegen aan deze versie moeten komen.

Nintendo heeft momenteel nog niet gereageerd op de problemen die mensen ervaren met de service. We hopen natuurlijk dat ze snel zijn opgelost. Lees hier meer over het aanbod van de N64 online service en klik hier voor meer informatie over het uitbreidingspakket. Heb jij ook één van bovenstaande problemen ervaren of kun jij wel gewoon vlekkeloos genieten van al deze klassiekers? Laat het ons hieronder weten.