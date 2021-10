Systeemupdate 13.1.0 brengt toevoeging van Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket

Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket is vanaf nu verkrijgbaar.

Eens in de zoveel tijd brengt Nintendo een systeemupdate uit voor Nintendo’s hybride console. Vandaag is het weer zover en is 13.1.0 uitgebracht voor de Nintendo Switch. In deze nieuwste update is er support voor Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket toegevoegd naast de standaard stabiliteitsverbeteringen. Het Uitbreidingspakket is daarnaast vanaf nu verkrijgbaar in de eShop. Mocht je al een lidmaatschap hebben op Nintendo Switch Online dan kun je in de eShop jouw speciale korting zien als je wil overstappen op het lidmaatschap met Uitbreidingspakket. Kijk hier voor meer details over dit pakket.

Om de Nintendo Switch te updaten ga je naar de systeeminstellingen. Helemaal onderaan zal je het kopje systeem vinden. Heb je daar eenmaal op geklikt dan zal je bovenaan de optie systeemupdate zien staan.