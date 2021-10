Maak kennis met Team Galactic en Gym Leaders in een nieuwe Pokémon BD/SP trailer

Een nieuwe trailer toont gymleaders, Team Galactic en legendarische Pokémon.

Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl zijn nog maar een paar weken weg en The Pokémon Company heeft zojuist een nieuwe trailer onthuld met ditmaal verschillende belangrijke personages en Pokémon in de spotlight. Ook is er onthuld dat er van 16 november tot zondag 21 november er een speciaal Pokémon Go-evenement zal plaatsvinden om de lancering te vieren. Hier worden details later voor onthuld.

De trailer bevat voor bekenden van het origineel weinig nieuws, maar voor alle nieuwe spelers worden kernelementen onthuld. Zo begint de trailer met de onthulling van Candice en Volkner en hun gyms. Deze twee gymleaders zitten later in het spel en zijn flink lastige tegenstanders om het tegen op te nemen.

Vervolgens maak je kennis met Cyrus, de baas van Team Galactic en zijn drie commandanten. Net als in ieder spel heeft ook deze generatie een lading slechterikken. In dit geval dus Team Galactic met hun plannen voor Dialga en Palkia.

Tot slot zien we Uxie, Mesprit en Azelf, het legendarische trio die symbool staan voor kennis, emotie en wilskracht, in hun grotten. Deze drie Pokémon zullen belangrijk zijn voor het verhaal op manieren die nieuwe spelers niet zullen verwachten.

Wat verder opvalt in de trailer is de verbetering van vechtgebieden. Zo zie je in een gevecht met Azelf reflectie van de omgeving in het water en is ook het ijs in de gym van Candice reflecterend.