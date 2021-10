Hisuian Zorua en Zoroark komen naar Pokémon Legends: Arceus

Eindelijk de eerste gameplaybeelden!

Vorige week hebben we voor het eerst kennis leren maken met Hisuian Zorua en Zoroark. Vandaag hebben we echter de eerste in-game beelden van deze nieuwe Pokémon gekregen! Hisuian Zorua is de Spiteful Fox Pokémon en Hisuian Zoroark de Baneful Fox Pokémon. Beide zijn Normal en Ghost types, wat ze de eerste Pokémon in de serie maken die deze combinatie gebruiken. Daarnaast is aangekondigd dat er een extra kledingstuk verkrijgbaar zal zijn via Mystery Gift als je het spel vroeg koopt. Als je Pokémon Legends: Arceus koopt vóór 9 mei 2022, dan kan je via Mystery Gift een Hisuian Growlithe Kimono-set en een Baneful Fox Masker krijgen.

Voor meer details kan je altijd verder lezen op de officiële website voor Pokémon Legends: Arceus. Daar wordt precies uitgelegd hoe je de Mystery Gift kunt krijgen. Ook kan je extra informatie vinden over de Pokémon en andere features die zijn aangekondigd voor het spel. Alle Pokémon hebben zelfs kleine verhaaltjes die wat meer uitleggen over hun vaardigheden en persoonlijkheid. Wat vind jij van Hisuian Zorua en Zoroark? Ben je van plan ze in je team te gebruiken? Laat het ons weten in de reacties!