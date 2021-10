Even voorstellen: de drie nieuwste redactieleden van Daily Nintendo!

Heb je sinds kort wat nieuwe namen voorbij zien komen op de website? Onze nieuwste drie redactieleden stellen zich aan je voor!

In de afgelopen maand zijn er in totaal maar liefst drie nieuwe redactieleden bij Daily Nintendo gekomen. Sinds ruim anderhalve maand voorzien Jarno en Alice je al van het laatste nieuws en scherpe reviews en inmiddels is ook Maarten onze redactie komen versterken. Natuurlijk is het wél zo leuk om meer te weten te komen over onze drie nieuwste aanwinsten. Hieronder stellen ze zich dan ook uitgebreid aan je voor!

Jarno

Hoi, ik ben Jarno! Ik schrijf alweer bijna anderhalve maand voor Daily Nintendo en tot dusver heb ik het dik naar m’n zin. Er is gelukkig altijd genoeg gaande in de wereld van Nintendo, dus er valt bijna iedere dag wel iets nieuws te schrijven. Doordat je toch best vrij bent om zelf in te vullen waar je over schrijft, mag je je favoriete onderwerpen ook een beetje voortrekken. Ik ben bijvoorbeeld dol op RPG’s, dus heb ik al veel geschreven over Pokémon en Shin Megami Tensei. Maar ik vind de technische kant van de industrie ook heel interessant, dus dat zijn ook weer artikelen die ik graag schrijf. Daarnaast mag je ook specials schrijven, wat je al helemaal de ruimte geeft om jezelf uit te drukken. Ik ben bijvoorbeeld verzot op Metroid, dus daar heb ik kort geleden nog een special over geschreven!

Ik ben al een fan van Nintendo zo lang als ik me kan heugen. De Nintendo DS was mijn allereerste console en Nintendogs en New Super Mario Bros. zijn twee van de eerste games die ik ooit heb gespeeld. Sindsdien heb ik ook een Wii, 3DS, Wii U en Switch gehad en ben ik ook de oudere consoles van voor mijn tijd gaan herontdekken. Door de jaren heen is mijn belangstelling voor videogames dus steeds meer gegroeid. Er is bijna geen enkele serie en geen enkel genre waar ik niet geïnteresseerd in ben, dus ik ben constant andere soorten spellen aan het spelen. Mijn favoriete gameserie is Xenoblade Chronicles, maar ik hou ook enorm veel van Dragon Quest, Kid Icarus, Okami, Zelda, Ace Attorney, Kirby, Fire Emblem en- nou ja, je snapt het wel.

Alice

Hallo, ik ben Alice. Ik schrijf nu bijna twee maanden voor Daily Nintendo. Schrijven heb ik altijd al erg leuk gevonden en ik hoop bij Daily Nintendo dan ook mijn vaardigheden nog verder te kunnen verbeteren!

Van jongs af aan ben ik al een grote fan van alles wat met Nintendo te maken heeft. Zo ben ik vroeger begonnen met de Nintendo DS Lite en de Wii waarop ik veel speelde. In die tijd waren mijn favoriete games Mario Kart en Professor Layton. Daarna kwamen ook de 3DS en Wii U in huis. In die periode ontwikkelde ik mijn voorliefde voor Pokémon. Zo heb ik honderden uren in Pokémon Moon en Pokémon Shield door het vele ruilen om mijn Pokédex compleet te krijgen en het shiny breeden. Nu heb ik de Switch alweer een aantal jaar en daar speel ik onder andere visual novels, rhythm games, Pokémon en Animal Crossing op. Visual novels zijn voor mij de vervanger voor boeken. Aanraders zijn zeker Ace Attorney en AI: The Somnium Files. Die hebben een ijzersterk verhaal met leuke gameplay elementen. Er zijn maar een paar genres waar ik vrij weinig mee heb: shooters en horror. De komende maanden kijk ik ontzetten uit naar de nieuwe Pokémon games, Danganronpa en Kirby. Naast het gamen ga ik graag kunstschaatsen of zwemmen. Op de momenten dat dat helaas niet gaat, pak ik de Switch om aan de slag te gaan met Ring Fit Adventure of Fitness Boxing.

Een van mijn tekeningen!

Maarten

Hallo ik ben Maarten, ik ben 20 jaar oud en ik schrijf nu net een week voor Daily Nintendo. Het gamen begon bij mij al op vroege leeftijd met Rayman 2 op de PC. Hoewel PC gaming mij toen goed beviel, is mijn smaak al vrij snel meer richting Nintendo-consoles en handhelds gegroeid. Mijn allereerste Nintendo-apparaten waren de Wii en de DS. Ik raakte toen al helemaal verslingerd aan games als Super Mario Galaxy, Mario Kart DS en Super Smash Bros Brawl. Sindsdien is de interesse in games alleen maar toegenomen en heb ik iedere Nintendo-console gehad. Mijn favoriete genre is action-adventure. Want in games met een fijne sfeer, een bevredigend combatsysteem en een ijzersterk verhaal kan ik me echt helemaal verliezen. Mijn favoriete franchise is dan ook Zelda en ik vermaak mij momenteel ook uitstekend met Metroid Dread. Naast action-adventure games geniet ik ook heel erg van platformers, fighting games, RPG’s, party games en ga zo maar door.

Naarmate ik ouder werd ben ik mij ook steeds meer bezig gaan houden met de game-industrie. Zo volg ik het nieuws al zeker 7 jaar op de voet en wordt iedere Nintendo direct, E3-presentatie of ander belangrijk evenement met veel plezier en enthousiasme bekeken. Buiten het nieuws is ook de interesse in de content over games op zowel video- als tekstgebied sterk gegroeid. Op een gegeven moment ben ik ook zelf reviews en artikelen gaan schrijven en heb ik al voor een andere website over games en entertainment geschreven. Nu ik voor Daily Nintendo schrijf kan ik helemaal losgaan met het maken van content over Nintendo-games en kan ik mijn portfolio van schrijfcontent lekker verder uitbreiden. Momenteel schrijf ik alleen nog regulie rnieuws, maar op den duur wil ik ook reviews, specials en interessante achtergrondartikelen gaan schrijven.