Nieuwe mijlpaal voor PAC-MAN 99

En om dat te vieren krijgen we een Warp & Warp theme

PAC-MAN 99 verscheen in april dit jaar voor de Nintendo Switch en inmiddels kan Bandai Namco een nieuwe mijlpaal vieren. De game is inmiddels namelijk al meer dan vijf miljoen keer gedownload. Om die mijlpaal te vieren schotelt Bandai Namco ons een nieuw thema voor genaamd Warp & Warp. Dit is een multidirectionele arcade shooter die alweer uit 1981 stamt. Met dit thema verandert Pac-Man in een vechter en een ghost wordt dan een “balg”. Ook laat het nieuwe thema de geluiden veranderen.

PAC-MAN 99 is gratis te downloaden op de Nintendo Switch, exclusief voor Nintendo Switch Online-leden. Net zoals in de originele PAC-MAN is het natuurlijk de bedoeling om alle bolletjes op te eten, zonder dat je door de spookjes geraakt wordt. Echter is er een twist: door, net zoals in het originele spel, power pellets te eten, kun je daarna de spookjes eten. Zodra je een spookje eet zal deze echter gelijk veranderen in een jammer PAC-MAN in het level van iemand anders. Als je geraakt wordt door deze jammer PAC-MAN, zal jouw snelheid omlaag gaan waardoor de kans groter wordt dat een spookje jou te pakken krijgt. Daarnaast verschijnen er slapende spookjes die je in jouw voordeel kunt gebruiken om meer jammer PAC-MAN naar andere spelers te sturen en beschik je over verschillende power-ups.