Welkom terug! We zijn weer online

We waren vandaag even niet bereikbaar, maar de website is nu weer volledig beschikbaar.

Wellicht heb je eerder vandaag onze website proberen te bereiken en is dit niet gelukt. Een deel van vandaag was de website niet bereikbaar. Sterker nog, mogelijk kreeg je zelfs de melding dat de website mogelijk onveilig was. We kunnen je echter meteen geruststellen: Daily Nintendo is gewoon veilig. De (standaard) melding die jouw browser gaf, kwam door een technisch probleem achter de schermen.

Je kunt inmiddels gelukkig weer volop genieten van al het laatste Nintendo-nieuws. Zo kun je vandaag onder andere nieuwe screenshots van Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition checken en hebben we de releasedatum van A Boy and his Blob voor je!