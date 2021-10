Spectacular Sparky krijgt launch trailer

Vergis je niet, achter het schattige masker van Sparky zit een echte jager.

Spectalucar Sparky is een actie platform-shooter waarin aparte personages met explosieve wapens de boel afbreken. Je speelt Sparky, een bountyhunter die op alien-schurken jaagt voor waardevolle beloningen. Zodra hij een schurk in stukken heeft geblazen, staat zijn assistente al klaar om hem naar het volgende doelwit te leiden. Een ding is zeker, de ontwikkelaars beloven een bizar avontuur als je samen met Sparky in zijn avontuur duikt. Ga jij samen met de pluizige Sparky op jacht naar verschillende ruimte-boeven? Bekijk de launch trailer van het spel hieronder:

