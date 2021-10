Ontmoet Overwatch’s Cole Cassidy

Een nieuwe naam voor een oude bekende.

Jesse McCree zit al bijna sinds het begin in Overwatch als speelbare held. Helaas is de naam van deze held uit 2015 gebaseerd op een stuk vuil wat bij Blizzard werkte en is het daarom tijd voor een nieuwe naam. Jesse McCree is namelijk weg bij Blizzard sinds er door een rechtszaak nogal wat vervelende dingen over de man naar buiten kwamen. Zo zou Blizzard een ‘Frat boy’ cultuur hebben waarin seksuele intimidatie en ongelijke behandeling centraal stonden. Afgelopen zomer zijn er dan ook flink wat grote namen vertrokken/weggestuurd bij Blizzard, waaronder Jesse. Hierna werd het ontwikkelteam opgeroepen om de naam te veranderen, waar ze in dit bericht op reageerden.

Omdat het een bekend personage is binnen de serie moest het goed aangepakt worden en heeft het daarom even geduurd, maar vanaf nu heeft het personage een compleet nieuwe naam. Eén die niet gebaseerd is op een ontwikkelaar bij Blizzard (dit gebeurt vanaf nu sowieso niet meer). In de onderstaande tweet wordt Cole Cassidy aangekondigd met een klein beetje verhaallijn eromheen. De verandering in het spel zal vanaf overmorgen effectief zijn.

Meet Cole Cassidy.



Rides into Overwatch October 26. pic.twitter.com/CT6PmaNXNs — Overwatch (@PlayOverwatch) October 22, 2021