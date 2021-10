Mario Party Superstars is gelekt

Pas op voor de spoilers online!

Het is weer raak voor Nintendo. Het volgende spel wat verschijnt, is weer online verschenen voor de releasedatum. Dit keer gaat het om Mario Party Superstars, welke aanstaande vrijdag moet verschijnen. Helaas gebeurt het lekken van games best wel regelmatig, ondanks de voorzichtigheid van Nintendo. Zo is eerder deze maand al Metroid Dread verschenen als ROM voor de release en herinnert iedereen nog wel de vele leaks rondom Pokémon Sword & Shield.

Nu is het lekken van Superstars betreffende spoilers wat minder erg aangezien het klassieke borden en minigames bevar, maar toch is het aangeraden om op te letten voor spoilers. Nintendo houdt er namelijk erg van om verrassingen toe te voegen aan hun spellen.

Het is opvallend dat er zoveel Nintendo content lekt, zeker aangezien Nintendo bekend staat om hun strijd tegen piracy en deze ook opvallend vaak wint. Ook staan ze bekend om hun strenge richtlijnen rondom samenwerkingen met influencers en media.