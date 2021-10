Charles Martinet wil stem van Mario tot zijn dood inspreken

De meeste Nintendo-fans zullen de naam Charles Martinet wel kennen en zo niet, dan ken je die nu. Charles Martinet is namelijk dé man achter de stem van Mario. Hij spreekt al sinds 1992 de stem van Mario in en dat zal, als het aan hem ligt, ook nog wel even zo blijven. Tijdens een speciale Q&A-sessie voor FAN EXPO Canada: Limited Edition deed hij namelijk een opvallende uitspraak. Martinet zou de stem van Mario het liefst tot zijn dood willen inspreken.

Overigens betekent dit niet dat hij per definitie de stem zal inspreken zolang hij blijft leven. Op het moment dat Martinet merkt dat het inspreken niet meer lukt, dan zal hij dat aan Nintendo kenbaar maken. Wij hopen in elk geval nog heel lang van zijn stem als Mario te mogen genieten!

Wist je trouwens dat Charles Martinet (inmiddels alweer wat jaartjes terug) tijdens een interview met Daily Nintendo ook een aantal leuke audio-fragementen voor ons heeft ingesproken? Je kunt er hieronder twee van beluisteren!

‘‘If someday I think I am no longer capable of doing it, I will tell Nintendo to look into finding someone else.’’