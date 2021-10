Brook brengt nieuwe Pokémon Go auto catchers uit

Een nieuwe accessoire voor Pokémon Go is op komst. Het trainerleven wordt zo wel erg gemakkelijk.

Sinds de release van Pokémon Go zijn er vele accessoires verschenen op de markt. Van de officiële Poké Ball Plus en Pokémon Go Plus tot vele derde partijen die speciale apparaten uitbrengen. Brook is zo een bedrijf en die brengt deze maand twee nieuwe exemplaren uit. De Auto Catch Reviver Plus en de iets luxere Auto Catch Reviver Dia Plus.

Beiden zullen exact dezelfde functies hebben, maar de Dia Plus is net wat netter afgewerkt. Sinds de eerste edities van Brook hebben 350.000 trainers gebruikgemaakt van het apparaatje en natuurlijk feedback geleverd. Brook heeft hier naar geluisterd en verschillende veranderingen aangebracht. Zo krijgen spelers nu een disconnection reminder en is de batterijstatus op het schermpje te zien.

Elk model is IP67-gecertificeerd (spatwater en stofproof), heeft 18 uur aan batterijduur en kan verbinding maken met een speciale Pocket Center app. Deze app laat je verschillende instellingen voor het automatisch vangen, pushnotificaties en updates beheren.

Wanneer je geen armbandje wilt dragen is er ook een speciale case aangekondigd. Deze leren hoes kun je als sleutelhanger gebruiken of ergens anders aan vast maken zoals een tas of riem.

De apparaten zullen voor ongeveer €60,- verkrijgbaar zijn via online webshops.