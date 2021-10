A Boy and his Blob krijgt releasedatum

En die is al zeer binnenkort!

Eerder dit jaar werd bekend dat A Boy and his Blob deze herfst ook naar de Nintendo Switch komt. Inmiddels zitten we middenin de herfst en is nu ook de releasedatum bekend. Vanaf 4 november kun je namelijk aan de slag met de game. Het zou trouwens zomaar kunnen dat je al eens eerder van A Boy and his Blob hebt gehoord of dat je de game al eens hebt gespeeld. Een nieuwe game kunnen we het dan ook niet noemen.

De game kwam in 2009 al uit op de Nintendo Wii en verscheen in 2016 vervolgens op andere consoles en pc. Bovendien was de Wii-versie uit 2009 ook weer een remake van de NES-game A Boy and His Blob: Trouble on Blobolonia uit 1989. In deze puzzel-platformer wordt de planeet Blobolonia bedreigd door de slechte Emperor. Je speelt in de game als een klein jongetje die met een buitenaards wezen (een witte blob) de planeet probeert te redden. De blob kan echter in verschillende vormen veranderen wat je kunt gebruiken in allerlei puzzels.

Benieuwd naar de game? Onderstaande (eerder verschenen) trailer geeft je een indruk van wat je kunt verwachten!