Kruip in de huid van een skelet in nieuwe beelden Skul: The Hero Slayer

Nu de game verkrijgbaar is op de Switch zijn er nieuwe beelden opgedoken.

Skul: The Hero Slayer is sinds eind deze week verkrijgbaar op de Nintendo Switch en hieronder hebben we nieuwe gameplaybeelden van deze roguelite action-platformer voor je. In Skul: The Hero Slayer speel je als een skelet nadat de mensheid jouw ondodelijke soort heeft uitgeroeid. Skul heeft dan ook de ondankbare taak om de Demon King te redden. Als skelet stel je natuurlijk niet heel veel voor, maar als vaardigheid kan je van hoofd wisselen.

Skul: The Hero Slayer is op het gebied van gameplay het beste te omschrijven als een 2D side-scrolling hack ’n slash-game mét de nodige platform-elementen. Benieuwd geworden hoe dat eruit ziet? Bekijk dan onderstaande beelden.