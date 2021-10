[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 43

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

In onze rubriek Release Radar laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week zijn er weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Happy Game

Verschijnt op: 28 oktober 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €13,13

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen in deze halloween week starten we met Happy Game, een spel wat alles behalve ‘happy’ is. Stel je voor dat je in de schoenen staat van een jongen midden in een nachtmerrie. Dit psychedelische horror-avontuur houdt je in zijn greep en in de nachtmerrie, ontsnap er aan drie minder leuke dromen en waag je aan enge dromen die je ervan weerhouden ooit weer in slaap te willen vallen. Zelfs ze schattige konijntjes hebben weerzinwekkend enge gezichten.

Project Zero: Maiden of Black Water

Verschijnt op: 28 oktober 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Om de twintigste verjaardag van Project Zero te vieren brengt Koei Tecmo Europe Maid of Black Water uit voor de Nintendo Switch. Waag je op mountain Hikami, de plek die ooit werd vereerd als spitituele plaats. Water werd hier aanbeden alsof het een godheid was, ondanks dat er veel vreemde mysterieuze incidenten plaats vonden. De hoofdpersonen Yuri Kozukata, Miu Hinasaki en Ren Hojo verkennen allen deze spannende plek, een omgeving waar veel doden zijn gevallen en waar veel geheimen veilig zijn verborgen door het gevaar.

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars

Verschijnt op: 28 oktober 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

Voice of Cards: The Isle Dragon Returns is een RPG waar kaartspellen centraal staan. Het is een wereld van magie, met zwaarden en gevechten en deze wereld wordt volledig vormgegeven door de kaarten. De hoofdpersoon heeft zichzelf tot held uitgeroepen en heeft besloten een draak te gaan verslaan in zijn trektocht. De spelmeester van het kaartspel vertelt dit verhaal wanneer je bezig bent met het spelen. Een originele manier om een RPG te presenteren, waardoor we erg benieuwd zijn of het een succes zal worden op de Nintendo Switch.

Mario Party Superstars

Verschijnt op: 29 oktober 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

We mogen bijna gaan genieten van de klassieke Mario Party borden waarmee we op de Nintendo 64 als eerste in aanraking kwamen! Mario Party is terug met onder andere de verjaardagstaart van Peach en het ruimtestation waar Bowser elk moment kan toeslaan. Spelen kan alleen, maar is natuurlijk nog veel leuker met meerdere spelers lokaal of online. Kan jij ook niet wachten om weer in de huid van jouw favoriete speler te kruipen en er met de sterren vandoor te gaan?