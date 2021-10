Ontvang een Shiny Zazamenta en Shiny Zacian via Game Mania

Je kunt de code tot en met 18 november aanvragen en tot en met 12 februari 2022 inwisselen.

Vorige maand werd een nieuwe preorder-actie bekendgemaakt voor spelers in Zuid-Korea. Spelers die Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl preorderen, ontvangen namelijk een code kunnen voor een Shiny Zazamenta of Shiny Zacian in Pokémon Sword en Shield. Daarnaast werd eerder deze maand bekend dat deze Shiny Pokémon ook in Japan verspreid zullen worden door middel van codes. Hierdoor werd de kans al groter dat we deze twee Pokémon ook hier in Nederland kunnen ontvangen en dat is zojuist bevestigd.

Je kunt een code voor deze twee Shiny Pokémon vanaf vandaag exclusief via Game Mania aanvragen via deze link. Per aanvraag krijg je twee unieke codes: een code voor een Shiny Zazamenta in Pokémon Sword en een code voor een Shiny Zacian in Pokémon Shield. Je kunt tot en met 18 november een code aanvragen en deze worden elke maandag en vrijdag om 17:00 uur uitgestuurd. Voor deze actie geldt één code per persoon. Verder moet je de code uiterlijk op 12 februari 2022 op de volgende manier inwisselen:

Selecteer Mystery Gift in het X-menu

Selecteer ‘Een mysteriegeschenk ontvangen’

Selecteer ‘Ontvang een code om verbinding te maken met het internet’

Vul je verkregen code in