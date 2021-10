My Friend Peppa Pig is vanaf vandaag beschikbaar op de Nintendo Switch

Ik ben Peppa Pig, OINK!

Vorige maand kon je onze preview van My Friend Peppa Pig al lezen op Daily Nintendo. Vanaf vandaag is het wachten voor de kinderen dan eindelijk voorbij, want het avonturenspel kan nu namelijk gespeeld worden op Nintendo’s hybride console. Om dat te vieren heeft uitgever Outright Games een launch-trailer online gezet. Mocht je deze graag willen zien, bekijk dan de video onderaan dit artikel. Het is mogelijk om My Friend Peppa Pig zowel digitaal als fysiek voor de Nintendo Switch aan te schaffen voor een bedrag van €39,99.

In My Friend Peppa Pig ga jij als de speler op avontuur met het leukste varkentje van de tv, genaamd Peppa Pig. In deze game kun jij je eigen diertje creëren en mag je kiezen uit verschillende accessoires. Samen met Peppa Pig beleef je meerdere activiteiten zoals het volgen van bospaadjes en springen in modderplassen. Want Peppa Pig vindt het natuurlijk niet erg dat jullie vies worden! Ook kun je vele andere personages van de tv-serie ontmoeten, waarmee je naar Aardappelstad kunt gaan. Zal dit een avontuur worden om nooit te vergeten?

Launch-trailer van My Friend Peppa Pig.