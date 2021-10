Monomals krijgt launch trailer voor de Nintendo Switch

Een unieke twist tussen vissen en muziek maken!

Monomals is een puzzel/platform-titel waarin je een muzikale visser speelt die maar al te graag nieuwe liedjes componeert. Gooi je hengel in het diepe en vis naar de mooiste symfonieën! In de diepte verschuilen zich namelijk beestjes genaamd de Monomals. Met deze Monomals kun je nieuwe muziek samenstellen en je muzikale creativiteit loslaten. Wordt jij de beste visser én muzikant in Monomals? Bekijk de launch trailer van het spel hieronder:

In het spel heb je de keuze uit vier verschillende dierlijke DJs : Funky Frog, Techno Tiger, Rocky Rhino en MC Scratch. Samen met deze vier toppers kun je 28 verschillende waterachtige levels ontdekken. Ga jij Monomals spelen? Laat het ons weten in de reacties!