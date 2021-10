Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition komt op 11 november uit – dit zijn de eerste beelden

Een aankondiging op de verjaardag van GTA III; bekijk hier hoe de remaster van dit 20 jaar oude spel eruit ziet.

Eerder deze maand werd Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition aangekondigd voor onder andere de Nintendo Switch. Deze trilogie bestaat uit de spellen GTA III, GTA Vice City en GTA San Andreas. Waar eerst alleen deze trilogie aangekondigd was zonder releasedatum, is dat vandaag veranderd. Vandaag, precies twintig jaar na het uitkomen van GTA III, is de releasedatum bekendgemaakt.

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition zal digitaal op 11 november uitkomen voor Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 en pc via de Rockstar Game Launcher. Daarnaast zal er een fysieke versie verschijnen voor Nintendo Switch, Xbox Series X|S en PlayStation 4 op 7 december. Het spel zal een prijs krijgen van €59,99.

Daarnaast zijn er ook een aantal nieuwe details bekendgemaakt. Allereerst hebben de controls een upgrade gekregen, waardoor deze nu te vergelijken zijn met de controls van GTA V. Ook krijgt de Switch een aantal specifieke controls: zo kun je de gyroscoop gebruiken voor het richten van je wapen en is het touchscreen te gebruiken om in- en uit te zoomen en om door het menu te navigeren. Verder heeft de game een vernieuwd lichtsysteem gekregen, is de resolutie van de textures omhoog geschroefd zijn de planten vernieuwd en is de draw distance verhoogd.

De eerste beelden van deze trilogie kun je hieronder bekijken.