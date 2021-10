De gebakjes in Cake Bash zijn klaar voor Halloween

Vanaf nu kun jij je onder andere verkleden als spookje en vampier!

Zondag 31 oktober is het weer tijd om te griezelen tijdens Halloween en dat weet de ontwikkelaar van Cake Bash maar al te goed. Het partyspel heeft onlangs namelijk een update gekregen die compleet in het teken staat van deze griezelige feestdag. Spelers kunnen vanaf nu elk jaar Halloween vieren met dit te gekke thema. De update brengt onder andere nieuwe gebakjes, enge decoratie en zelfs spannende muziek met zich mee. Dus als jij je rondom en tijdens Halloween in Cake Bash wilt verkleden als een spookje of vampier met spinnenwebben ter decoratie, dan is dat mogelijk. Als je tussen 15 oktober en 15 november speelt hoor je een ander gebakje misschien wel een geheim met je delen.

Cake Bash is een knotsgek partyspel voor vier spelers waarin je met elkaar de strijd aan gaat om het lekkerste gebakje van allemaal te worden. Om dit doel te bereiken moet je als lekkernij behoorlijk ver gaan, en ram je de andere gebakjes tot kruimels. De gevechten ga je aan in levensechte arena’s met jouw favoriete gebakje. Naast de gevechten bevat Cake Bash ook verschillende minigames.