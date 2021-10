Winnaars Lyrica2 Stars Align prijsvraag bekend

Ben jij één van de twee gelukkige winnaars? Je leest het hier!

Begin vorige week verscheen onze review van Lyrica2 Stars Align op Daily Nintendo. Kort nadat deze review online stond kregen wij de mogelijkheid om in samenwerking met ontwikkelaar COSEN maar liefst twee downloadcodes van deze game te verloten. Inmiddels is de giveaway ten einde gekomen, en dat betekent natuurlijk dat het nu de hoogste tijd is om beide winnaars bekend te maken!

Namens heel Daily Nintendo feliciteren we @nintendeli en @maxx! Wij wensen jullie alvast enorm veel plezier met deze geweldige prijs. De code zal zeer binnenkort via een e-mail naar jullie worden toegestuurd, dus houd jullie inbox in de gaten.