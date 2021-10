Shin Megami Tensei V krijgt DLC en Digital Deluxe Editie

Featuring Demi-Fiend from the Shin Megami Tensei series.

Een nieuwe Japanse trailer voor Shin Megami Tensei V heeft nieuwe DLC aangekondigd, die op dezelfde dag als het spel zal uitkomen. Je kunt de DLC los kopen in de eShop, of de Digital Deluxe Editie aanschaffen, die het spel en de DLC samen bevat voor een lagere prijs. Hoewel we nog geen Engelse trailer hebben, is de Amerikaanse eShop al wel geüpdatet met de nieuwe informatie. Hieronder vind je de de DLC-lijst, inclusief de Amerikaanse prijzen:

Shin Megami Tensei V Digital Deluxe Edition – $84.99

Mitama Dance of Wealth – $2.99

Mitama Dance of EXP – $2.99

Mitama Dance of Miracles – $2.99

A Goddess in Training – $4.99

The Rage of a Queen – $2.99

The Doctor’s Last Wish – $2.99

Return of the True Demon – $9.99

De drie Mitama DLC’s geven je de optie om tegen Mitama te vechten die je een extra grote hoeveelheid EXP, geld of materialen geven. De andere vier DLC’s zijn sidequests waarin je speciale personages kunt vrijspelen. Deze zijn Artemis, Cleopatra, Mephisto, en de protagonist van Shin Megami Tensei III: Nocturne, Demi-Fiend! Verder zijn er ook nog twee stukken gratis DLC. De eerste is een moeilijkheidsoptie genaamd Safety, die is bedoeld voor onervaren spelers. De ander is een Japanse taaloptie voor de stemmen.

Er is dus veel waar spelers binnenkort hun tanden in kunnen zetten. Het spel zal enorm veel content hebben en zelfs een New Game Plus functie, dus we zullen er urenlang mee zoet zijn. Shin Megami Tensei V komt 12 november uit op Nintendo Switch. Kijk jij uit naar de release? Ben je van plan deze DLC te kopen? Laat het ons weten in de reacties!