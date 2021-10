Nintendo deelt nieuwe reclames van Mario Party Superstars

Het is bijna tijd om weer te lachen gieren en brullen om een ouderwets potje Mario Party!

Over iets meer dan een week komt dan eindelijk Mario Party SuperStars uit! Deze nieuwe Mario Party wordt de tweede verschijning van de franchise op de Switch en is één groot feest van herkenning. De game bevat namelijk vijf oude borden uit de eerste drie Mario Party-games van de N64. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan Horrorland van Mario Party 2 of Woody Woods uit Mario Party 3. Naast klassieke borden zit de game ook helemaal vol met ruim 100 van de beste minigames uit de franchise. Zo passeren Shy Guy says, Bumper Balls en Hot Rope Jump allemaal de revue.

Omdat de release van de game niet lang meer op zich laat wachten heeft Nintendo twee nieuwe reclames van de game vrijgegeven. In deze video’s zien we hoe een paar van deze iconische minigames gespeeld worden. Kan jij ook niet wachten om de gouden tijden van deze franchise te herbeleven in een nieuw jasje? Laat het weten in de reacties.