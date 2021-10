Nieuwe Hisuian Forms aangekondigd voor Pokémon Legends: Arceus

De oude videobeelden zijn hersteld!

Enkele dagen geleden deelde The Pokémon Company een hele vreemde trailer met ons. Het waren videobeelden van een onderzoeker in Hisui, maar het beeld was wazig en schokkerig. Dankzij de hulp van Professor Oak lijken de beelden nu hersteld te zijn. Nu kunnen we dus eindelijk zien waar de onderzoeker naar aan het kijken was en ook wat hem aanviel.

Het blijken twee nieuwe Hisuian Forms van oude Pokémon te zijn! Hisuian Zorua en Hisuian Zoroark, om precies te zijn. Ze zien er prachtig uit zo met die witte en rode vacht. We weten momenteel nog niet veel over deze Pokémon, maar we kunnen je al wel vertellen dat het Normal en Ghost types zijn. Voor nu kan je de trailer nog even voor jezelf bekijken en de vosachtige Pokémon bewonderen.