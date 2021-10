Maker van Stardew Valley kondigt nieuw spel aan genaamd Haunted Chocolatier

Na stardew Valley zet de maker, ook wel bekend als ConcernedApe, zijn focus op nieuwe projecten zoals Haunted Chocolatier.

In Haunted Chocolatier ben je een nieuwe inwoner van een redelijk rustig stadje. Net zoals Stardew Valley moet je in dit spel goed socializen met de dorpsbewoners. In plaats van een boerderij, heb je in dit spel een chocolatier waarin je verschillende chocoladeproducten maakt. Veel details van dit spel zijn nog niet bekend, wel hebben we een super lekkere trailer voor je! Haunted Chocolatier is ongeveer een jaar in productie naast andere onbekende projecten. Wat deze andere projecten zijn en wanneer ze uitkomen is nog niet bekend. Wel weten we dat Haunted Chocolatier als eerste van deze projecten zal uitkomen. Helaas is er nog geen releasedatum en is het spel nog in zijn beginfase.

Bekijk de trailer van dit nieuwe project hieronder:

Verder kun je hier de officiële website vinden van Haunted Chocolatier.