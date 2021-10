Bereid je voor op Monopoly Madness!

Steek jij al het geld in jouw zakken?

Ubisoft heeft bekend gemaakt dat we Monopoly Madness mogen gaan verwachten op Nintendo Switch. We mogen inmiddels al een paar jaar genieten van het Monopoly spel, maar Monopoly Madness zal nog veel meer plezier brengen!

Zoals in het normale Monopoly spel koop en upgrade je jouw eigendommen. Mr. Monopoly is ditmaal op vakantie waardoor je het heft in eigen handen hebt in Monopoly City. In het spel race je in real-time en heb je geen last van de grenzen van een bord. Verwacht niet enkel het tijdloze Monopoly, het spel wordt nog gekker door alle chaotische onverwachte gebeurtenissen.



Ga op avontuur in vier verschillende omgevingen en met 20 nieuwe speelbare karakters. Neem het op tegen vijf andere spelers in dit knotsgekke nieuwe avontuur!