Bekijk hier gameplaybeelden van Evertried

Geniet hier van ongeveer 20 minuten aan gameplay!

Ruim vier maanden geleden werd er door ontwikkelaar Lunic Games aangekondigd dat Evertried naar Nintendo’s hybride console ging komen. Inmiddels is het spel vanaf vandaag te downloaden en te spelen op de Nintendo Switch. Zoals we wel vaker zien verschijnt er rondom de release van een titel een video online waarin gameplaybeelden zijn te zien. Dat is ook ditmaal weer het geval, want het YouTube-kanaal Handheld Players heeft bijna 20 minuten aan beelden online gezet. Evertried gaat voor een bedrag van €16,79 over de digitale toonbank.

In Evertried speel je als een verloren ziel die na zijn dood in een toren terecht is gekomen die gemaakt is voor zielen die nergens thuishoren. Op één of andere manier zijn de deuren van zowel de hemel als hel voor jou gesloen gebleven, maar de toren geeft je een kans om dit te veranderen. Vecht jezelf een weg naar boven om jezelf te bewijzen, waarbij elke verdieping een nieuwe unieke uitdaging bied. Lukt het jou om de top van deze toren te bereiken en erachter te komen wat er is gebeurd in je leven?

Ben je benieuwd geworden naar Evertried? Bekijk dan onderstaande gameplaybeelden.

Ben jij van plan om met deze titel aan de slag te gaan? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!